اتحاد جدة يعلن عن برنامج معسكره بدبي

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم السبت، خوض معسكر تحضيري في دبي، خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب بطولة كأس أمم آسيا بقطر.

ويتوقف دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب خوض الأخضر السعودي، منافسات كأس آسيا في قطر، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

وقال اتحاد جدة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر "اللاعبون سيعودون إلى التدريبات يوم الجمعة المقبل، على أن تغادر بعثة الفريق إلى دبي يوم 14 من الشهر ذاته".



وسيخوض اتحاد جدة، مباراته الودية الأولى في معسكر دبي، يوم 24 يناير، فيما يواجه شباب أهلي دبي، يوم 28 من نفس الشهر.

وأشار اتحاد جدة إلى أنه سينهي معسكره الخارجي في دبي، يوم 30 يناير مع العودة إلى السعودية.

