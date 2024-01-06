عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد جدة يعلن عن برنامج معسكره بدبي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم السبت، خوض معسكر تحضيري في دبي، خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب بطولة كأس أمم آسيا بقطر.

ويتوقف دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب خوض الأخضر السعودي، منافسات كأس آسيا في قطر، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

وقال اتحاد جدة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر "اللاعبون سيعودون إلى التدريبات يوم الجمعة المقبل، على أن تغادر بعثة الفريق إلى دبي يوم 14 من الشهر ذاته".


وسيخوض اتحاد جدة، مباراته الودية الأولى في معسكر دبي، يوم 24 يناير، فيما يواجه شباب أهلي دبي، يوم 28 من نفس الشهر.

وأشار اتحاد جدة إلى أنه سينهي معسكره الخارجي في دبي، يوم 30 يناير مع العودة إلى السعودية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

موضوعات متعلقة

560 لاعبا ولاعبة يشاركون في السلسلة الأولى من بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي

إنتر ميلان يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على هيلاس فيرونا

ضربة موجعة للسعودية قبل أمم آسيا بقطر

كامل العدد| منتخب مصر يواصل تدريباته بإستاد مصر استعدادا لأمم إفريقيا.. شاهد

أحسن لاعب وأعظم مدافع| مصطفى محمد يفك الاشتباك بين زيزو وعبدالمنعم.. فيديو

حادث مروع لمشجعي فريق جزائري

بحضور صلاح.. كواليس مران المنتخب الوطني قبل السفر لـ كوت ديفوار| شاهد

قبل نهائيات كأس آسيا | ليبيا تفوز على إندونيسيا 2-1 وديًا

ترشيحاتنا

محافظ شمال سيناء : وفرنا 504 وحدات سكنية للأسر الفلسطينية الموجودة بمصر

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع الرئيس التركي احتواء الصراع في غزة

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

باحث سياسي: حكومة الحرب الإسرائيلية تريد الحرب حتى إشعار آخر

البابا تواضروس : الوضع في 2013 كان مؤلما ومتوترا | فيديو

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع الإصابة بـ كورونا عالمياً.. 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ