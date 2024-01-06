قوات التحالف تتصدى لـ6 قوارب يمنية اقتربت من سفينة تجارية بالبحر الأحمر

تدخلت قوات التحالف لمساعدة سفينة تجارية في البحر الأحمر بعد أن اقتربت منها ست قوارب صغيرة، حسبما أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وكشف البيان الذي يمثل معلومات أمنية نيابة عن البحرية الملكية، أن المركب الصغير اقترب على مسافة ميل بحري واحد من السفينة أثناء إبحاره على بعد حوالي 50 ميلا بحريا قبالة سواحل اليمن.

بحسب آخر التقارير، لم يتم رؤية أي أسلحة خلال الحادث. ومع ذلك، فإن السلطات تحقق بنشاط في الظروف المحيطة. وتؤكد الاستجابة السريعة لـ عمليات التجارة البحرية البريطانية على أهمية اليقظة في المنطقة، حيث تصاعدت المخاوف الأمنية البحرية بسبب الصراع المستمر في غزة.

شهد البحر الأحمر، وهو طريق حيوي للتجارة البحرية العالمية، توترات متزايدة، لا سيما مع استهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن للشحن التجاري. وقد أدى الصراع إلى زيادة الإجراءات الأمنية لحماية السفن التي تبحر في هذه المياه.

تشارك الجهود الدولية وقوات التحالف بنشاط في الحفاظ على الأمن البحري، والاستجابة السريعة للحوادث لضمان سلامة السفن وأطقمها. ويسلط الحادث الذي وقع بالقرب من الساحل اليمني الضوء على التحديات المستمرة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب اليقظة المستمرة والجهود المنسقة لتأمين الطرق البحرية الحيوية.