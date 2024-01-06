11 كلبا تحرس فندقا بأكتوبر.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مدير عام بفندق شهير في 6 أكتوبر، بأنها تشتكي من وجود كلابا مقيدة الأرجل ومكممة الفم أمام الفندق وعلي الفور وجهوا بسرعة فحص ملابسات الواقعة بعدما أثارت الجدل بين سكان المدينة ورواد الفندق.





تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا أن مالك فيلا هو من طلب منهم ذلك واستدعاهم لكثرة الكلاب في المنطقة وتسببها في إرهاب الأطفال فاستجاب له المتهمون وقاموا بجمع ١١ كلبا بعدما قيدوهم بالحبال من أرجلهم وكمموا أفواههم للتعامل معهم إلا أنهم عقب الانصراف من المنطقة ألقوهم أمام الفندق.



استدعت قوات الشرطة، مالك الفيلا الذي اتفق مع المتهمين فقال ان الكلاب كثرت بشدة حول سكنه وتسببت في أذى وإخافة الأطفال حيث تجري خلف السيارات وتهاجم بعض السكان.

وعلق مالك الفيلا، أنه لا يرغب في إيذائهم فبحث عن مزارع للكلاب ومختصين للتعامل معهم وبالفعل عثر على المتهمين واتفق معهم على جمع الكلاب الضالة والتعامل معها ورعايتها في مزرعتهم الخاصة لكنه لم يعلم أنهم ألقوهم في الشارع.

وبمواجهتهم، اعترف السائق باتفاقه مع الصياد والثالث على العمل بمقابل مادي لاصطياد الكلاب الضالة، وأفاد الثاني بأنه يعمل صيادا برياً.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: