البابا تواضروس : الوضع في 2013 كان مؤلما ومتوترا | فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو لـ البابا تواضروس الثاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يسرد ذكرياته عن أحوال البلاد بعد تنصيبه في نوفمبر ٢٠١٢

وقال البابا تواضروس الثاني ان اول عيد ميلاده يقوم بصلاته وهو في منصبه الجديد كان يناير 2013 والان نحن في عام 2024 لافتا ان ما بين هذه الفترة حدثت أحداث كثيرة .



واضاف ان الوضع في عام 2013 كان مؤلم ومتوتر وغياب شبه كامل للاستقرار وحالة الامان لافتا ان الارهاب يضرب جذوره وانتشار الافكار المتطرفة .

واشار البابا تواضروس الي ان بعد عام 2014 استقرت الامور كما تغير الوضع في ادارة شئون البلد واقامة المشروعات و انتشار المواطنة بين الشعب المصري .

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