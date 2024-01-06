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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سأدفع أموالا كثيرة لأجل هذا.. مبابي يكشف عن شيء يريد أن يفعله!

مبابي
مبابي

تحدث كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن الأشياء التي لا يستطيع فعلها بسبب كونه نجما عالميا.

وقال مبابي، في حوار مع قناة "France 2": "لم أشترِ رغيفًا بنفسي من المخبز المجاور لسنوات.. إنها أشياء كانت بسيطة جدًا، ورأيتها كأعباء عندما كنت طفلًا الآن، سأدفع أموالًا طائلة كي أتمكن فقط من فعل تلك الأشياء".

وعندما سئل عما سيفعله إذا أتيحت له الفرصة للتخفي لمدة 48 ساعة، قال مبابي. "سأقضيها في الخارج، هذا مؤكد! سأفعل الأشياء دون أن أفكر مرتين فيها".

وأضاف: "لقد فقدت عفويتي كإنسان لا يمكنني فقط الخروج وفعل الأشياء كلما أردت ذلك كل شيء منظم الآن".

واختتم: "سأذهب لتناول الطعام في مطعم، سأخرج لمقابلة الأصدقاء، وسأحتفل وأقضي وقتًا جميلًا في تناول وجبة إفطار على تراس مشمس وأعجب بكل شيء هنا.. إنها الأشياء البسيطة في الحياة. هذا أكثر ما أفتقده".

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