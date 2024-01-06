السلطات الألمانية تحبط مخططاً إرهابياً يستهدف كاتدرائية كولونيا

نجحت سلطات إنفاذ القانون الألمانية في إحباط مؤامرة إرهابية استهدفت كاتدرائية كولونيا، حيث اعتقلت السلطات خمسة مشتبه بهم مرتبطين بتنظيم داعش – مقاطعة خراسان في ديسمبر 2023. كان من المقرر أن يتم الهجوم المخطط له في يوم رأس السنة الجديدة خلال قداس جماعي في الكاتدرائية الشهيرة.

لعبت شرطة شمال الراين وستفاليا دورًا حاسمًا في منع الكارثة المحتملة، حيث ألقت القبض على الأفراد المتورطين في المؤامرة قبل تنفيذها. وتم احتجاز المشتبه بهم، الذين يُعتقد أن لهم صلات بولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش، وما زالت التحقيقات جارية لجمع مزيد من التفاصيل حول الهجوم المخطط له.

وفقا لما نشره موقع بيلد الألماني، فإن استهداف كاتدرائية كولونيا، وهي رمز بارز ذو أهمية ثقافية ودينية، يسلط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله الجماعات المتطرفة وضرورة اتخاذ تدابير أمنية مشددة. إن

ومع تقدم التحقيق، من المرجح أن يكشف المسؤولون عن معلومات إضافية بشأن الدوافع والمتواطئين المحتملين المتورطين في المؤامرة المحبطة. يعد هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالتحديات المستمرة التي تواجهها الدول في مكافحة الإرهاب وحماية الأماكن العامة من التهديدات المحتملة.