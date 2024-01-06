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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلافات عائلية.. ربة منزل تتخلص من رضيعتها بآلة حادة في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أقدمت ربة منزل بقرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية على التخلص من نجلتها الرضيعة بسبب مرورها بأزمة نفسية لخلافات عائلية. 
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  مركز شرطة منية النصر بورود بلاغ من أهالى قرية الخضيرى التابعة للمركز بقيام ربة منزل بالتخلص من  نجلتها الرضيعة .
 انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين قيام حنان محمد زيدان ٣٦ عاما  بالتخلص من نجلتها الرضيعة وتدعى حنين السباعي عبد اللطيف ٦ شهور  لمرورها بظروف نفسيه عقب حدوث خلافات عائلية..
تم نقل الجثه لمشرحة المستشفي المركزي بمنية النصر تحت تصرف النيابة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ل لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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