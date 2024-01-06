أفضل الطرق للاجابة بشكل صحيح على الامتحانات نظام البابل شيت

قالت الدكتورة امل شمس استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن العديد من الجامعات اصبحت تعتمد في امتحاناتها على نظام البابل شيت، في محاولة منها لمحاربة الغش بالامتحانات، حيث يعتمد البابل شيت على قياس فهم الطالب وليس قدرته على الحفظ والتلقين.

واوضحت الدكتورة امل شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الامتحان يكون مكون في أغلب الأحيان من أكثر من نموذج من الأسئلة، يتم توزيعها على الطلاب، وبالتالي يصعب الغش بين الطلاب نظرًا لاختلاف الامتحانات.

واشارت ألي أت البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة.



واكدت ان هذا النظام ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى طريقة تصحيح البابل شيت تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.