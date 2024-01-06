اتحاد الغرف: أسعار الحج السياحي في بعض الحالات تصل لمليون جنيه

كشف باسل السيسي عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، معلومات عن قرعة الحج السياحي .

وقال باسل السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هناك 23 ألف فرصة متاحة للحج السياحي وتقدم لها 58 ألف مواطن ".

وأضاف باسل السيسي:" أسعار الحج السياحي تبدأ من 195 ألف جنيه بالإضافة إلى سعر التذكرة".

وتابع باسل السيسي:" في بعض الحالات والطلبات الخاصة في الحج السياحي تتخطى تكلفته المليون جنيه وهناك غرف يتم حجزها بـ 60 ألف ريال طوال فترة الحج ".

وأضاف باسل السيسي:" العدد المتاح لتأشيرات الحج السياحي 23 ألف تأشيرة وتم إجراء قرعة رسمية من خلال وزارة الداخلية ".