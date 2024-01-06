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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الغرف: أسعار الحج السياحي في بعض الحالات تصل لمليون جنيه

الحرم المكي
الحرم المكي

كشف باسل السيسي عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، معلومات عن قرعة الحج السياحي .

 

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وقال باسل السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هناك 23 ألف فرصة متاحة للحج السياحي وتقدم لها 58 ألف مواطن ".

 

وأضاف باسل السيسي:"  أسعار الحج السياحي تبدأ من 195 ألف جنيه بالإضافة إلى سعر التذكرة".

 

وتابع باسل السيسي:"  في بعض الحالات والطلبات الخاصة في الحج السياحي تتخطى تكلفته المليون جنيه وهناك غرف يتم حجزها بـ 60 ألف ريال طوال فترة الحج ".

 

وأضاف باسل السيسي:" العدد المتاح لتأشيرات الحج السياحي 23 ألف تأشيرة وتم إجراء قرعة رسمية من خلال وزارة الداخلية ".

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