في مؤتمر تراث أم كلثوم..مشادة بين عمرو مصطفى وأحد الحاضرين بسبب حق التوزيع

أقامت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر" بنقابة الصحفيين.

وحضر المؤتمر كل من مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين وشركة صوت القاهرة، نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، والمطرب عمرو مصطفى.

تضمن المؤتمر الرد بكافة المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.



وحدثت مشادة بين عمرو مصطفى وأحد الحاضرين للمؤتمر بسبب إدعاء الأخير أن شركة صوت القاهرة تملك حق التوزيع فقط وليس التسجيلات فرد عليه عمرو مصطفى وقال ": ام كلثوم ماضية على تسجيلاتها لصوت القاعرة ولدينا مستند وعرضناه".



نادي عمرو مصطفى بضرورة تنفيذ حق الأداء العلني لحماية حقوق المؤلفين والملحنين ولايتوقف المكسب على المنتج فقط ،وقال:" يجب ان يشرك المنتج المؤلف والملحن معه في الإنتاج واما ان يكسبوا سويا او يخسروا سويا، وعلينا ان ندعم شركات انتاج بلدنا، وانا لا احب ان اهاجم أحد، ويجب ان نحافظ على حقوق المبدعين