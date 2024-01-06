موزة المري: انتهاء ترتيبات حفل تكريم الفائزين في جائزة دبي للإبداع الرياضي

أكدت موزة المري أمين عام "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أن الأمانة العامة للجائزة التي يرعاها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي ويرأسها الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أنهت جميع الاستعدادات للحفل الكبير الذي سيتم فيه تكريم الفائزين المبدعين من الشخصيات والرياضيين والناشئين والمؤسسات الفائزين بالدورة الثانية عشرة للجائزة التي تعد الأكبر من حيث عدد المترشحين وكذلك عدد الفائزين الذين بلغ عددهم 30 فائزًا في مختلف الفئات من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.



وقالت: "بمتابعة وتوجيهات مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة تم الانتهاء من جميع الترتيبات للحفل الكبير الذي سيقام يوم 10 يناير الجاري والذي سيتابعه الملايين عبر القنوات التلفزيونية الإماراتية والعربية، وسينال الفائزون التقدير الذي يتناسب مع إنجازاتهم الرياضية الدولية الكبيرة بداية من وصولهم إلى أرض المطار وانتهاء بمغادرتهم عائدين الى أوطانهم يحملون بفخر وسام الجائزة وذكريات لن تنسى في وطن الإبداع والمبادرات التي تنطلق من دولة الإمارات الى العالم".



وأضافت " شهدت الدورة الحالية نموا في أعداد المترشحين بلغ 545 مترشحًا بزيادة 33% عن الدورة السابقة، كما كشفت الملفات المترشحة عن تطوير كبير في مستوى الإنجازات وتبني آليات ومبادرات إبداعية ترتقي بالعمل الرياضي في كل مكان وهو الأمر الذي يسعدنا ويؤكد الإرث الذي تقدمه الجائزة للرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، كما ارتبطت الدورة الحالية بإصدار المسكوكة النقدية التذكارية الأولى من نوعها على الإطلاق والتي تحمل صورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصورة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، الى جانب اطلاق فئة جديدة لتكريم الناشئين العرب المبدعين".



واختتمت موزة المري: "النجاح الذي تحققه الجائزة في كل دورة يكون حافزا لنا للمزيد من العمل وتقديم الجديد والمميز لترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي".