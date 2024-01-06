برلماني : لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي

تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها مجلس النواب.

وقال عمرو درويش في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" تعديل قانون الأراضي الصحراوية يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي المقام عليها المشروعات وتم وضع ضوابط للحفاظ على سيادة الدولة على الأراضي ".

وأضاف عمرو درويش:" لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي المصري ".

واكمل عمرو درويش:" كافة دول العالم تستخدم هذه القواعد التي تم تعديلها في قانون الأراضي الصحراوية من أجل جذب الاستثمارات ".

ولفت عمرو درويش:" تملك المستثمر لأراضي المشروعات التي يقومون بتنفيذها على أرض مصر لا علاقة لها بسيادة الدولة على أرضها"، مضيفا:" الهدف من التعديلات تهيئة المناخ لجذب المزيد من المستثمرين ".

وتابع عمرو درويش:" قانون الاستثمار أتاح للمستثمر المصري الأجنبي حق التملك للأرض التي ينشئ عليها مشروعه ".