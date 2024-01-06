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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني : لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي

عمرو درويش
عمرو درويش

تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها مجلس النواب.

 

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وقال عمرو درويش في حواره  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" تعديل قانون الأراضي الصحراوية يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي المقام عليها المشروعات وتم وضع ضوابط للحفاظ على سيادة الدولة على الأراضي ".

 

وأضاف عمرو درويش:"  لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي المصري ".

 

 واكمل عمرو درويش:" كافة دول العالم تستخدم هذه القواعد التي تم تعديلها في قانون الأراضي الصحراوية من أجل جذب الاستثمارات ".

 

ولفت عمرو درويش:" تملك المستثمر لأراضي المشروعات التي يقومون بتنفيذها على أرض مصر لا علاقة لها بسيادة الدولة على أرضها"، مضيفا:" الهدف من التعديلات تهيئة المناخ لجذب المزيد من المستثمرين ".

 

 وتابع عمرو درويش:"  قانون الاستثمار أتاح للمستثمر المصري الأجنبي حق التملك للأرض التي ينشئ عليها مشروعه ".

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