تحطم 7 سيارات .. شهود عيان يروون تفاصيل انهيار سور شارع شمبليون

شهد شارع شمبليون في منطقة وسط البلد، اليوم السبت 6 يناير 2024، وقوع حادث مأساوي، إثر سقوط سور لعقار أدى إلى تهشم وتحطيم 7 سيارات، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

كشف علاء إبراهيم، شاهد عيان “ لصدي البلد ”بعض تفاصيل الحادث، إنه كان يقف في شارع شمبليون في أثناء وقوع الحادث، وفوجئ بسقوط سور العقار.

وأضاف: كنت واقف في الشارع وفجأة السور وقع على العربيات وتحطمت بالكامل.. يعني الله يكون في عون أصحابهم.

أضاف شاهد العيان: على الفور تم إبلاغ الأجهزة المعنية بالحادث، وسرعان ما حضرت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تفاصيل الحادث، تعود عندما ورد إلى غرفة عمليات النجدة بلاغ يفيد بـ وقوع حادث انهيار جزئي في عقار بشارع شمبليون في منطقة وسط البلد.

وسرعان ما توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من خلال الفحص حدوث انهيار جزئي داخل عقار أدى إلى انهيار سور على 7 سيارات، مما تسبب ذلك في تهشمها وتحطيمها، وتستمع القوات الأمنية إلى أقوال شهود العيان حول الحادث للكشف عن ملابسات ما حدث به.

https://fb.watch/pp9MHvJZmY/?mibextid=9R9pXO