الأونروا: نحو 90% من سكان غزة مهجرون قسرياً ويفتقرون إلى كل شيء

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقريرا مؤلما، كشف أن ما يقرب من 90% من سكان غزة، أي ما مجموعه 2.4 مليون شخص، قد "تشردوا قسراً ويفتقرون إلى كل شيء" في أعقاب القصف الإسرائيلي المميت .

أدت آثار الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير قطاع غزة، حيث فقد أكثر من 22,700 فلسطيني حياتهم. ويعاني الناجون الآن من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود.

وفقا للأونروا، فقد تم تهجير 1.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء غزة. ومن بين هذا العدد، لجأ 1.88 مليون فرد إلى 155 منشأة تابعة للأونروا أو بالقرب منها. وهذه المرافق، المصممة لتوفير الملاذ، تعاني من ضغوط تفوق طاقتها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية أن 131 منشأة تابعة للأونروا تعرضت لأضرار بسبب الضربات الإسرائيلية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المزري لأولئك الذين يبحثون عن الأمان والمساعدة.

قام شركاء الأونروا، وهم لاعب رئيسي في جهود الإغاثة، بمشاركة الوضع الحرج على الأرض على تويتر. وذكروا في منشور أن "1.4 مليون شخص تم إيواؤهم في مرافق الأونروا، مع وجود مئات الآلاف الآخرين في المنطقة المجاورة". ومن المأساوي أن هذه التغريدة تسلط الضوء على الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن ما لا يقل عن 319 فردا لجأوا إلى مرافق الأونروا قد فقدوا حياتهم، بالإضافة إلى إصابة 1,135 آخرين بجروح نتيجة الضربات المباشرة أو الأضرار الجانبية التي لحقت بمباني الأونروا منذ بداية الصراع.

وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع حجم الأزمة، يتردد صدى الدعوات العاجلة لزيادة المساعدات الإنسانية والتدخلات الدبلوماسية. وتتطلب الظروف الصعبة في غزة اهتماما فوريا للتخفيف من معاناة السكان ومعالجة الحاجة الملحة للموارد الأساسية.