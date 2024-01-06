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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أستراليا تفوز على البحرين وديا استعدادا لبطولة أمم آسيا

منتخب أستراليا
منتخب أستراليا

تلقى منتخب البحرين خسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم آسيا.

واتسمت المباراة الودية بالأداء القوي من الطرفين، حتى سيطر المنتخب الأسترالي على مجريات اللعب.

وسجل المنتخب الأسترالي، هدفه الأول عبر النيران الصديقة، بعدما وضع أمين بن عدي، الكرة في مرماه بالخطأ في الدقيقة 35.


وفي الشوط الثاني، بدأ منتخب البحرين بضغط هجومي، بحثا عن تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 61، ضاعف ميشيل ديوك، تقدم المنتخب الأسترالي بالهدف الثاني.

ورغم محاولات البحرين من أجل العودة في اللقاء وتقليص الفارق، إلا أن منتخب أستراليا نجح في الحفاظ على تفوقه.

وتستضيف قطر، منافسات كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير/كانون ثان الجاري وحتى 10 فبراير المقبل. 

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