نتنياهو يؤكد أن الحرب مستمرة حتى تحقيق الأهداف

في بيان صدر مؤخراً، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الصراع العسكري المستمر الذي بدأته إسرائيل ضد حماس قبل ثلاثة أشهر سوف يستمر حتى يتم تحقيق أهداف محددة.

حدد نتنياهو، الذي قاد الحكومة في الحرب، الأهداف الأساسية للحرب، بما في ذلك القضاء على حماس، واستعادة الرهائن، وتحييد غزة، باعتبارها تهديدًا لأمن إسرائيل.

شدد نتنياهو على موقفه المتشدد، وقال إن حماس لن تُمنح الحصانة في أي مكان، وأن الحملة العسكرية تهدف إلى استعادة الأمن في المناطق الجنوبية والشمالية من البلاد.

ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى بذل جهد جماعي ووضع الخلافات جانبا لضمان تحقيق هذه الأهداف. واختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد على الالتزام بمواصلة القوات المشتركة حتى تحقيق ما وصفه بـ”النصر الكامل.