مايك بنس يوجه تهديدا علنيا لـ إيران بسبب الحوثيين

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، مايك بنس، في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إنه "يجب على الولايات المتحدة نقل رسالة واضحة مفادها أنه إذا استمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سنعرف من أرسلها".

وأضاف: عندما هاجمت إيران سفينة حربية أمريكية في الثمانينيات، أمر ريغان بالتحرك وأغرق نصف الأسطول الإيراني".

وتابع: آمل أن توضح الإدارة الحالية لإيران أنها ستدفع الثمن إذا أضر الحوثيون أو أي كيان آخر يدعمونه بالقوات أو المصالح الأمريكية".

أثار نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مايك بنس، غضبا واسعا، خلال الساعات القليلة الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي، عقب زيارته لموقع جنود الاحتلال الاسرائيلي، بالقرب من الحدود مع لبنان، وتوقيعه على إحدى القنابل، تعبيرا عن "دعم بلاده لتل أبيب في الحرب على غزة".

وأبرزت صحيفة يديعوت "أحرونوت" العبرية، الحدث، قائلة: "مايك بنس وقّع على قذائف مدفعية ستطلق نحو لبنان"، بعد أن "تبادل أطراف الحديث مع الجنود، بالقول: نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأمريكي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".