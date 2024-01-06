بلينكن: نركز على منع تكرار هجوم 7 أكتوبر ونكثف الجهود لتهدئة التصعيد في غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، في تصريحاته الأخيرة، التركيز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في المستقبل. وأكد بلينكن تفانيهم في العمل الدؤوب لتحقيق هذا الهدف وخفض التصعيد في المنطقة.

سلط بلينكن الضوء على الجهود الكبيرة التي يتم بذلها لمنع توسع الصراع في قطاع غزة، معربًا عن التحديات التي يواجهونها في ضمان السلام والأمن الدائمين لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وشدد وزير الخارجية على الالتزام بتكثيف وصول المساعدات للمدنيين في غزة والعمل من أجل السلام والأمن الدائمين.

وعلاوة على ذلك، تناول بلينكن أهمية حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وذكر أن الجهود جارية لمنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة، خاصة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.