جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع قائد سرية وإصابة جندي آخر شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل قائد سرية برتبة مقدم في لواء ناحال وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك مع حركة حماس في شمال قطاع غزة.

كما أعلن متحدث جيش الاحتلال، ارتفاع عدد القتلى بين صفوفه منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 510 عساكر.

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه لا حصانة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في أي مكان وسيواصل القتال لاستعادة الأمن في الجنوب والشمال.

وأكد نتنياهو في بيان صدر مؤخراً أن الصراع العسكري المستمر الذي بدأته إسرائيل ضد حماس قبل ثلاثة أشهر سوف يستمر حتى يتم تحقيق أهداف محددة.

وأشار نتنياهو، إلى أن الأهداف الأساسية للحرب، بما في ذلك القضاء على حماس، واستعادة الرهائن، وتحييد غزة، باعتبارها تهديدًا لأمن إسرائيل.

ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى بذل جهد جماعي ووضع الخلافات جانبا لضمان تحقيق هذه الأهداف. واختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد على الالتزام بمواصلة القوات المشتركة حتى تحقيق ما وصفه بـ”النصر الكامل".