الرئيس يغادر الكاتدرائية بعد تھنئة الأخوة الاقباط بعيد الميلاد

غادر الرئيس السيسي مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وذلك بعد تھنئة البابا تواضورس الثانى والاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس بكاتدرائية ميلاد المسيح: جاي أشاركم فرحتكم في العيد، عيد سعيد .. وندعو الله أن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم.

قداسة البابا

وأضاف الرئيس السيسي : أكن لقداسة البابا كل الاحترام والتقدير .. ومحبة نابعة عن مواقف لا يفعلها إلا رجال مخلصين لبلدهم.

وحرص الرئيس السيسى خلال تواجده بكاتدرائية ميلاد المسيح على إلتقاط الصور التذكارية مع الأخوة الأقباط.

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