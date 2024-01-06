دب دهب | هيثم نبيل يطرح أولى أغانيه مع روتانا

طرح المطرب والملحن هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "دب هب" من ألبوم "زى زمان" وهي من ألحانه وكلمات كريم سامي وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا وإنتاج روتانا .



ويطرح هيثم نبيل باقي أغاني ألبوم "زي زمان" خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.





وقال هيثم نبيل بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا في أولى اغانيه، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة.



الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من المسلسلات، كما قدم عدة أفلام منها "هارلي".

وتحدث الملحن والمطرب هيثم نبيل مؤخرًا، عن كواليس العمل مع الفنان محمد رمضان، في أغاني مسلسل “جعفر العمدة”، وأغنية فيلم “هارلي” وذلك بالعرض الخاص للفيلم.

قال هيثم نبيل، لـ “كاميرا ”صدى البلد": “نجاح الأغاني بمسلسل جعفر العمدة فاق كل التوقعات، فالأغاني تحتل التريندات الأولى على جميع المنصات، وسعيد بأغنية فيلم ”هارلي" أيضاً، ومتوقع النجاح لها".