إسرائيل تسقط منشورات جديدة تطالب الفلسطينيين بإخلاء أحياء وسط غزة

أسقطت قوات الدفاع الإسرائيلية منشورات جديدة على أحياء وسط غزة يوم السبت، تحث الفلسطينيين على الإخلاء إلى مدينة دير البلح القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سكان أحياء الأمل والسدرة والبساتين والفاروق وعين جالوت في منطقة حرب خطيرة.

وجاء في المنشور: 'سيبلغكم الجيش الإسرائيلي متى يمكنكم العودة إلى منازلكم. هذا تحذير، حتى لا يتم إلقاء اللوم عليهم'.

وكثيراً ما أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية لتحذير سكان غزة وحثهم على مغادرة أحيائهم. ونظرًا لضعف أنظمة الاتصالات في جميع أنحاء غزة، ليس من الواضح مدى فعالية المنشورات.

وكان مسؤولو الأمم المتحدة قالوا في السابق إنه لا يوجد مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه في غزة.

فر العديد من السكان النازحين إلى دير البلح.

وقال سكان غزة وفقا لشبكة CNN هذا الأسبوع إن الظروف المعيشية هناك بدائية في أحسن الأحوال، على الرغم من تعليمات الجيش الإسرائيلي بأن الوضع سيكون أكثر أمانًا هناك.

وتخيم أجيال من الفلسطينيين وسط أنقاض المباني التي دمرت بالأرض في وسط المدينة.

وقال أبو عدنان، وهو مدني نازح يعيش الآن في شوارع دير البلح، لشبكة CNN إنه يتمنى لو 'بقي في المنزل وأصيب بالرصاص'.

وقال: 'حاولت العودة إلى المنزل مرتين لكن أطفالي سحبوني'. 'لا توجد مراحيض، ولا طعام، ولا ماء، ولا ملابس. ومع كل هذا، أفضّل العودة إلى منزلي والموت بكرامة بدلاً من الموت بهذه الطريقة'.