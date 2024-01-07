موعد استئناف امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بالكلية وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.

وأوضحت حنان كامل لـ صدى البلد، أن الكلية تستأنف الامتحانات بعد إجازة عيد الميلاد المجيد، منوهة بأن الكلية تقوم بتصحيح المواد أولا بأول، على أن تعلن نتيجة الترم الأول خلال شهر فبراير 2024.



وكشفت الدكتورة حنان كامل عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

جدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب .

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار رؤية لتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية وخاصة النشاط الفني يواصل كورال هارموني عربي بجامعة عين شمس نجاحاته الفنية ، حيث يطل الكورال بقيادة المايسترو محمود وحيد في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بسهرة غنائية فنية مميزة على شاشة قناة mbc مصر في برنامج " الحكاية" مع الإعلامي الكبير عمرو أديب.

جدير بالذكر أن ظهور كورال هارموني عربي على شاشة قناة mbc مصر للمرة الثانية يأتي تتويجا لسلسلة النجاحات التي حققها الكورال في موسم عروض الموسيقى والكورال خلال مهرجان الاكتفاء الذاتي على مدار شهر ديسمبر الماضي على مسرح كلية البنات وهو نتاج دعم وتشجيع مستمر من قطاع التعليم والطلاب وتحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.