عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد استئناف امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بالكلية وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.

وأوضحت حنان كامل لـ صدى البلد، أن الكلية تستأنف الامتحانات بعد إجازة عيد الميلاد المجيد، منوهة بأن الكلية تقوم بتصحيح المواد أولا بأول، على أن تعلن نتيجة الترم الأول خلال شهر فبراير 2024.
 

وكشفت الدكتورة حنان كامل عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

جدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب  .

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار رؤية  لتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية وخاصة النشاط الفني يواصل كورال هارموني عربي بجامعة عين شمس نجاحاته الفنية ، حيث يطل الكورال بقيادة المايسترو محمود وحيد في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بسهرة غنائية فنية مميزة على شاشة قناة mbc مصر في برنامج " الحكاية" مع الإعلامي الكبير عمرو أديب.

جدير بالذكر أن ظهور  كورال هارموني عربي على شاشة قناة mbc مصر للمرة الثانية يأتي تتويجا لسلسلة النجاحات التي حققها الكورال في موسم عروض الموسيقى والكورال خلال مهرجان الاكتفاء الذاتي على مدار شهر ديسمبر الماضي على مسرح كلية البنات وهو نتاج دعم وتشجيع مستمر من قطاع التعليم والطلاب وتحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الإشراف التنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

ترشيحاتنا

اشتباكات بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية اقتحمت جنين بالضفة

مثل ميسي وأتمني 10٪ من رجله.. أفشة يتغنى بنجم الزمالك

استشهاد 16 فلسطينيا في قصف منزل ومدرسة تابعة للأونروا بغزة

الحق قدم.. فرص عمل ذهبية لحديثي التخرج

حسن المستكاوى: المدينة الرياضية بالعاصمة جاھزة لاستقبال الألعاب الأولمبية

بلينكن يكشف عن أولى ثمار زيارته لتركيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ