مستشار اتحاد شباب عمال مصر تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

تقدمت الدكتوره ولاء عزيز المستشار السياسي لاتحاد شباب عمال مصر ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

وعبرت المستشار السياسي لاتحاد عمال مصر عن تمنياتها بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والأمن والطمأنينة وأن تنعم مصر بالخير والرخاء والاستقرار.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بكاتدرائية ميلاد المسيح خلال قداس عيد الميلاد المجيد، عرضتها قناة «إكسترا نيوز» منذ قليل : "، إن أي أزمة أو أي مشاكل أو أي ظروف صعبة بفضل الله ستمر طالما نحن مع بعضنا البعض.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:" طول ما إحنا مع بعض الأمور بفضل الله هتعدي والظروف الصعبة هتنتهي.. المهم تفضل بلدنا بخير وشعبنا بخير".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.