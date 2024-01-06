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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجعوا المخطوف الآن

آلاف الإسرائيليين في مسيرة بتل أبيب: ممنوع الوصول إلى اليوم الـ 100

أرشيفية
أرشيفية

شارك الآلاف من الإسرائيليين في مسيرة حاشدة من أجل عودة الأسرى الإسرائيليين في منطقة متحف تل أبيب بساحة المُختطفين، في اليوم الـ92 للحرب.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد هتف المشاركون، من بين أمور أخرى: "ممنوع الوصول إلى اليوم الـ100، رجعوا المخطوف الآن!".

وفي وقت سابق، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، إنهم سوف يشرعون الأحد المقبل 14 يناير، في إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي لمدة 100 دقيقة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على بداية الحرب.

وجاء في بيان عائلات الأسرى بحسب موقع "معاريف": "يوم الأحد سيمر 100 يوم صعب لا يطاق، والمختطفون وجميع مختطفينا محتجزون في جحيم أنفاق غزة، نحن الفتيات المختطفات وأفراد الأسرة ومقر الـ المختطفين والجمهور النشط الذي يمنحنا القوة، بحاجة إلى البلد بأكمله معنا.. وقتهم ينفد.. وقتنا ينفد.. في هذا اليوم الساعة 12:00 سيتوقف الاقتصاد لمدة 100 دقيقة مع صرخة قوية من أجل عودة المُختطفين".

والخميس الماضي، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اختطاف ثلاثة إسرائيليين، تم تحديد هويتهم حتى الآن، على يد حركة حماس في غزة، وأضاف: "يبلغ عدد المختطفين الإسرائيليين في غزة الآن 136". 

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