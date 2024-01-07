أخبار التعليم.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ وأفضل الطرق للإجابة بالبابل شيت

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



كيف نجحت جامعة القاهرة في تطوير التعليم الهندسي ومواكبته لأحدث الأنظمة العالمية

تتمتع كلية الهندسة ‎جامعة القاهرة بالكثير من المقومات التاريخية والحالية التي جعلتها متربعة دون منازع على عرش التعليم الهندسي في مصر وافريقيا منذ نشأتها في ثوب المهندسخانة عام 1816، فهي أول كلية هندسية في الشرق ‏الأوسط وأفريقيا.

الثلاثاء والخميس.. امتحان تجريبي لطلاب أولى ثانوى لاختبار مهارات تعاملهم مع"التابلت"بقنا

قال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بـ قنا، إن قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة يعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات تسليم أجهزة الكمبيوتر اللوحى" التابلت التعليمي" لطلاب الصف الأول الثانوي والتأكد من خطوات تشغيل الأجهزة وإرتباطها بالشبكة المركزية لوزارة التربية والتعليم.

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ .. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل الوزارة، اليوم، السبت، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024م للمدارس الرسمية العامة والرسمية للغات.

لطلاب جامعة عين شمس| منح تعليمية جديدة إلى الصين.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات المركزية بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن توفر منح للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جمهورية الصين الشعبية في التخصصات التالية:



رئيس جامعة مدينة السادات يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعثت الدكتوره شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعية المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق و السداد، وأن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط بالخير واليمن والبركات.

أفضل الطرق للاجابة بشكل صحيح على الامتحانات نظام البابل شيت

قالت الدكتورة امل شمس استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن العديد من الجامعات اصبحت تعتمد في امتحاناتها على نظام البابل شيت، في محاولة منها لمحاربة الغش بالامتحانات، حيث يعتمد البابل شيت على قياس فهم الطالب وليس قدرته على الحفظ والتلقين.

تعليمات وإرشادات عاجلة بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

كشف الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس عن بعض التعليمات والإرشادات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول والإجابة على ورق bubble sheet.



رئيس جامعة المنيا: أطلقنا 32 قافلة خلال عام 2023 بإجمالي مستفيدين 21 ألف مواطن

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، أولي قوافله التنموية الشاملة خلال العام 2024؛ لتقديم خدماته المتنوعة لأهالي القري الأكثر احتياجًا في انحاء المحافظة، وذلك بتنظيم قافلة لقرية منشأة الساوي التابعة لمركز العدوة؛ لتأتي ضمن مشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قري الريف المصري



جامعة بني سويف تعقد ورشة عمل بعنوان " طريقة برايل"

عقدت جامعة بني سويف اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024، ورشة عمل اون لاين عبر برنامج zoom بعنوان " طريقة برايل " وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لطريقة برايل ، وقام بتقديم ورشة العمل دكتورة كاميليا الوكيل المدرس بقسم الإعاقة البصرية.