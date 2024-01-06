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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد فؤاد: تعديلات الضرائب انحازت للمستثمرين بتكليفات رئاسية

سعيد فؤاد
سعيد فؤاد

قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لشئون المكتب الفني، إن الاجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية للتيسير علي الممولين ساعد بصورة كبيرة في تحسين معدلات التحصيل الضريبي وهو ما يعد انحيازا كبيرا لصف المستثمرين.

أضاف في تصريحات لـ صدي البلد، أنه بموجب قانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2020 وتعديلاته فإنه يتم خصم الضرائب علي ما بين 30 حتي 50% من ضريبة الدخل و ما يجاوز 80% علي القيمة المضافة علي قيمة المعدات ومستلزمات الانتاج، التابعة للنشاط داخل المناطق الحرة ما لم يتم استخدام خارج تلك المنطقة.

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أوضح أن تلك القرارات ساعدت بصورة كبيرة علي زيادة فرص التصدير وهو ما يعزز القدرات الانتاجية للمنشآت والمصانع.

أشار إلي أن التعديلات التي تم إجراؤها علي قانون الضريبة علي الدخل عززت حدود الإعفاء الضريبي للطبقات الأقل دخلا خصوصا مع زيادة الشريحة الصفرية من 21 حتي 30% ليصبح حد الإعفاء لمن يصل دخله السنوي 45 ألف جنيه و اعفاء الانشطة التجارية والصناعية والمهنية حتي 30 ألف جنيه سنويا.

أضاف أن وزارة المالية تدرجت في عمليات رفع الشرائح المعفاة من الضريبة علي الدخل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية و التي تتوافق مع مراعاة أعباء التضخم و دون أن يؤثر علي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

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