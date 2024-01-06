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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، يرافقه المهندسة نهى عبد الغفار، مديرة الإدارة الهندسية بالمدينة، والمهندس محمد صلاح، رئيس قسم المشروعات، اليوم السبت، جولة تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على موقف التنفيذ و مواعيد الانتهاء من تنفيذها.

 

تفقد رئيس المدينة مدرسة 6 اكتوبر بشارع مجاهد، ومدرسة الفيروز بالأحياء، واعمال المرحلة الثالثة للمشى السياحي شمال الأحياء.

 

 

كما تفقد رئيس المدينة، ميدان المحمدي حويدق، موضحا أن التصميم المقترح للميدان تصميم تفاعلي له هوية مصرية ويتميز بانه صديق للبيئة وموفر للطاقة والمياه، وهو عبارة عن منطقة جلسات ومنطقة أشجار ونافورة ومساحة مكشوفة.

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