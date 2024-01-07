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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ادرس في مجال البترول بجامعة الملك سلمان.. ضمن التخصصات المتاحة للتقديم بالتيرم الثاني.. موعد استئناف امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أدرس في مجال البترول بجامعة الملك سلمان.. ضمن التخصصات المتاحة للتقديم بالتيرم الثاني

 أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية ، للطلاب راغبي الالتحاق بالجامعة عن اتاحة التخصص في مجال البترول من خلال برنامج غير تقليدي، حيث يمكن للطالب دراسة كيمياء البترول والحصول على بكالوريوس معتمد يؤهلك للعمل في شركات إنتاج البترول والغاز الطبيعي ومعامل التكرير وشركات الوقود الحيوي ومصانع البتروكيماويات.
 

موعد استئناف امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس إنه تم بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بالكلية وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.

وأوضحت كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ، ان الكلية تستأنف الامتحانات بعد اجازة عيد الميلاد المجيد ،منوه أن الكلية تقوم بتصحيح المواد أولا بأول، على ان تعلن نتيجة الترم الاول خلال شهر فبراير 

بشرى للمرضى.. فريق بريطاني متخصص بجراحات الشريان الأورطي في جامعة عين شمس

 

تستضيف مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية بجامعة عين شمس الفريق الطبي البريطاني  المتخصص في  جراحات الشريان الأورطي في الفترة من13 يناير وحتى 18 يناير الجارى.

 

جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على كيفية إدارة ضغوط العمل

 

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة اختبارات منتصف العام الدراسي أخبار التعليم المنشورة أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

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