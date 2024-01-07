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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية خطف شاب وإنهاء حياته

صدى البلد

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، ستارها، بقضية خطف وقتل شاب وإلقاء جثته وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث حكمت بالإعدام شنقًا لـ4 أشخاص وبالسجن المشدد 15 عامًا لمدان قاصر.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2020م، دائرة مركز شرطة طهطا، حيث تلقى الجهات الامنية بلاغًا من المدعو "ا. ح- 32 عامًا- مزارع- ويقيم بذات الناحية- مزارع"، مفاده عثوره على جثة المجني عليه المدعو "ا. ع. ا- 19 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- ويقيم دائرة المركز"، ملقاة وسط الزراعات.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق حول الرقبة، وآثار جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين أن كل من:" س.ع.ا- سائق توكتوك، وم.هـ.ع، وا.م.ر، وض.س.ت، 19 عامًا"، وراء ارتكاب الواقعة.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين، واعترفوا بانهم استدرجوا المجني عليه أثناء عودته من بلدته إلى محل إقامته بنجع حمد إلى مركز طهطا ثم إلى المناطق الزراعية المهجورة، ومن ثم أمسك به المتهم الأول من الخلف وتعدى المتهم الثاني بالتعدي عليه بواسطة سلاح ابيض.

ولمقاومته الشديدة تعدى المتهمين الثالث والرابع عليه بآلات حديدة، وتعدى عليه الأول خنقًا حتى أنهى عمره بين يديه، وعقب ذلك سرقوا هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه وقت الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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