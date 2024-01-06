22 منشأة.. أشرف صبحي عن مدينة مصر الدولية: مبنية وفق أسس المدن الرياضية الحديثة

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" شرفنا بزيارة الرئيس السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية".

وأضاف أشرف صبحي: "الجمهورية الجديدة لها معالم كثيرة ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية "، مضيفا:" الرئيس السيسي تفقد منشآت مدينة مصر الأولمبية".

وتابع أشرف صبحي: "مدينة مصر الدولية مقامة على 5 مليون متر مربع وبها 22 منشآة وتم تشييدها وفق أسس المدن الرياضية الحديثة بفي العالم".

وأكمل أشرف صبحي: "مدينة مصر الدولية تم الانتهاء من تشييدها "، مضيفا:" نأمل أن يحقق منتخب مصر نتيجة إيجابية في بطولة أمم أفريقيا".