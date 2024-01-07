زوروا هذا المنتج.. إعلان إسرائيلي مستفز بشأن غزة

نشر حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية، على منصة إكس إعلانا مستفزا، تضمن دعوة ساخرة، لزيارة منتجع فخم وشهير بقطاع غزة المدمروهو منتجع بلو بيتش عند شاطئ غزة، والذي قد تحول إلى ركام.



وكتب فوق القائمة التي تظهر بعض الخدمات التي يقدمها الفندق، قبل أن يدمر تحت الغارات الإسرائيلية: "تعالوا لزيارة فندق بلو بيتش في غزة، فقد استبدلت حماس خدمة الغرف والمنتجع الصحي ببعض البنادق AK-47 وبعض الأنفاق الإرهابية وقد أتى ذلك، بعدما قد انتشر مؤخراً مقطع فيديو يظهر بعض التفجيرات لجنود إسرائيليين لبعض الأقسام من المنتجع.

جاء ذلك كما بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر فيديو يزعم العثور على بعض الأنفاق لحركة حماس تحت هذا الفندق.