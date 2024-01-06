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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

جرح "أعين إسرائيل".. حزب الله يقصف أهم قاعدة جوية للاحتلال بالشمال| شاهد

صدى البلد

نشر حزب الله، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر الهجوم غير المعتاد على القاعدة الاستراتيجية لسلاح الجو الإسرائيلي في الشمال.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فأن القاعدة الجوية في ميرون ، BA 506 الشمالية، المعروفة باسم "عيون إسرائيل في الشمال"، تعد إحدى أهم الوحدات الثلاث التي تراقب سماء إسرائيل وتحذر من محاولات الاختراق، وفي حالة اكتشاف أي تسلل، تنطلق طائرات سلاح الجو لإحباط الهدف المعادي.

ويظهر في التوثيق أن صواريخ حزب الله تصيب القباب الدفاعية في القاعدة بشكل مباشر، وقال جزب الله في بيان إنه مسؤول عن خلق الصورة الجوية وصورة جميع الطائرات الموجودة في الأجواء في المنطقة".

وفي الفيديو يشرح حزب الله باللغة العربية عن القاعدة التي تعرضت للهجوم: "تبعد قاعدة ميرون YBA 506 عن الحدود اللبنانية 8 كيلومترات، وارتفاعها 1200 متر عن سطح البحر، ومساحتها 160 ألف متر مربع".

ويشير حزب الله إلى أن هذا هو "مركز القيادة والسيطرة الجوية في شمال إسرائيل، ومهمته تنظيم وتنسيق وإدارة العمليات الجوية في سوريا ولبنان وتركيا والحوض الشمالي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط".

وبحسب حزب الله، فهذه "مركز رئيسي لعمليات التشويش الإلكتروني في القطاع الشمالي"، وتضم القاعدة "العديد من الجنود والضباط". كما هو مكتوب، أن لديها "رادارات مراقبة وكشف بعيدة المدى"، وأنها "تتضمن غرفة تحكم ومراقبة للطائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع، ولديها أنظمة اتصالات رقمية".

https://x.com/TVManar1/status/1743689761758302443?s=20

مقطع فيديو ميرون BA 506 عيون إسرائيل سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ حزب الله قاعدة ميرون

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