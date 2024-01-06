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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تحذر إيران من خطر تفجيـ.ـر صراع إقليمي في المنطقة

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال اتصال هاتفي بنظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن خطر اندلاع صراع إقليمي في المنطقة أصبح أكبر من أي وقت مضى.
 

وقالت كولونا عبر منصة "إكس": "تواصلت هاتفيًا بالوزير الإيراني عبد اللهيان، وأبلغته برسالة واضحة للغاية، إن خطر اندلاع صراع إقليمي أصبح أكبر من أي وقت مضى".
 

وأضافت كولونا أنه "يجب على إيران وأعوانها التوقف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار"، بحسب قولها.
 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
 

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

حسين أمير عبد اللهيان وزيرة الخارجية الفرنسية ايران قطاع غزة

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