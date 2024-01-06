تحت الصفر..تسجيل أدنى درجات حرارة في هذه البلد

حقق البرد رقما قياسيا في اسكندنافيا، فقد سجلت محطة كاوتوكينو للأرصاد الجوية في النرويج درجة حرارة بلغت 43.5 درجة مئوية تحت الصفر في الساعات الأولى أمس الجمعة، وهي أدنى درجة حرارة تُسجل منذ 25 عامًا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء إن تي بي نقلًا عن معهد الأرصاد الجوية في النرويج.



كما انخفضت درجات الحرارة بشكل أكبر في شمال السويد، حيث تم تسجيل درجة حرارة 43.8 سالب في محطة نايماكا للأرصاد الجوية في أقصى شمال البلاد. وتعتبر هذه هي الليلة الأكثر برودة في شهر يناير منذ عام 1999، أي منذ ربع قرن.



وربما يستمر الطقس المتجمد خلال عطلة نهاية الأسبوع في كلا البلدين.



وقالت تقارير صحفية نرويجية إن محطة أوسلو المركزية ستظل مفتوحة لتوفير مأوى للمشردين.

فيما ذكرت صحيفة أفيسا أوسلو أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول طالما اقتضت ظروف الطقس منع النوم في العراء.