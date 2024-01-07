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أخبار البلد

3 نصائح عاجلة من الزراعة للفلاحين خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة عن أهم النصائح الهامة للمزارعين التي يجب اتباعها خلال الفترة المقبلة.

 

أولاً: عدم الاستعجال تحت أي سبب في المعاملة بكاسرات السكون في المتساقطات وخاصة العنب – كما أنصح بعدم التبكير في التغطية بالبلاستيك في مزارع العنب المغطاة ...

ثانياً: احذر "جداً" من استعجال المعاملة او الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات او عدد مرات اعلى من اللازم ... حتى لا يحدث زيادة "غير طبيعية" في الحمل وبالتالي يكون الحمل فوق طاقة الاشجار فيؤدي الى مشكلة في التحجيم او التلوين فيما بعد ...

وتابع :"كما يؤدي ذلك الى نقص كبير في البوتاسيوم وظهور أعراض النقص على الأوراق والثمار.. وعلى تكشف طروحات الموسم التالي ايضاً  ، ويؤدي ايضاً إلى قلة المخزون من الكربوهيدرات خصوصاً وقت التحول الزهري، كما يؤدى إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة (مختزلة المبيض) وبالتالي قلة المحصول وعدم انتظام الحمل في الموسم التالي" .
 

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع،  حيث أنه متوقع بداية من اليوم وخلال هذا الأسبوع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ 10° م بالتالي متوقع هذا الاسبوع ان يكون لدينا 50 ساعة إضافية على الأقل لتقترب ساعات البرودة المتراكمة من 200 ساعة فى الظهير الصحراوي للوادي والدلتا ( لكنها ما زالت اقل من المعدل لمثل هذا الوقت من فصل الشتاء في الاشتية الطبيعية ).
 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن الخريطة المرفقة هو حساب عدد ساعات البرودة المتراكمة حتى ليلة اليوم السبت 6 يناير 2024 ، وذلك منذ بداية الشتاء وحتى تاريخه ، حيث تشير القيم ان عدد ساعات البرودة الاقل من 10 درجة مئوي في أقل نوعاً ما لمثل هذا الوقت من الموسم المناخي الشتوي . 

وأوضح أنه كما هو موضح فى الخريطة المرفقة:
مناطق الظهير الصحراوي للدلتا ( وادي النطرون - نوبارية ) حول 120 ساعة ، أما مناطق الظهير الصحراوي لمصر الوسطى تصل ساعات البرودة فيها  حول 140 ساعة 

وتصل ساعات البرودة فى مناطق الظهير الصحراوي لجنوب الصعيد  حول 90 ساعة ، بينما مناطق الساحل الشمالي وشمال سيناء  حول 40 ساعة.

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