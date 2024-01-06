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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدى زكريا عن برنامج "الشاهد": أطلق عليه "حرس سلاح ثقافي"

هدي زكريا
هدي زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها سعيدة بفكرة برنامج "الشاهد" وتطلق عليه "حرس سلاح ثقافي".

وأضافت زكريا خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "حرس سلاح ثقافي لأن الجندي في الجيش الذي يقف سهران أثناء راحة زملائه يهتف حرس سلاح لأن العدو قادم، لذلك هذا البرنامج حرس سلاح ثقافي يستطيع الحفاظ على هذه الثقافة فلا يتم الإضرار بها لأن أعداء مصر يذاكرون جيدًا من آلاف السنين من أجل اختراق مصر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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