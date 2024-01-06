كوت ديفوار.. تصريحات نارية من دروجبا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية

عبر ديدييه دروجبا، أسطورة كوت ديفوار، اليوم السبت، عن شعوره بالفخر لرؤية بلاده تستضيف النسخة 34 من كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.

وأضاف دروجبا، خلال حديث للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف: "أشعر بالفخر لرؤية البطولة مرة أخرى في ملاعب كوت ديفوار.. كانت آخر مرة عام 1984".

وتابع نجم تشيلسي السابق: "ارتداء قميص المنتخب ورؤية البطولة الآن على أرضك، أمر استثنائي.. نحن سعداء للغاية بالترحيب بإفريقيا كلها، ستكون حفلة رائعة لكرة القدم".

وواصل: "إنها المسابقة الأجمل لجميع الأفارقة.. ألهمني روجيه ميلا ويوسف فوفانا وغيرهم الكثير.. لوران بوكو على سبيل المثال كان ملهمًا أيضًا لنا".

وأكد أن كوت ديفوار "بلد جميل جدا ومضياف"، متوقعا أن "تسير المنافسات على ما يرام".