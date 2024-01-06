أطباء بلا حدود تجلي موظفيها من مستشفى الأقصى بـ غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إجلاء موظفيها من مستشفى الأقصى وسط غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ارتفعت الى 22722 شهيد و 58166 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة والمدمرة على مناطق واسعة في عدد من المحاور بقطاع غزة، ما أدى لارتقاء مزيد من الشهداء والجرحى وتدمير عدد أكبر من منازل المدنيين