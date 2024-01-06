أستاذ علم اجتماع سياسي: الرئيس السيسي جاء في لحظة تاريخية ليقود سفينة الوطن

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توليه رئاسة الجمهورية كان رافضًا بشدة أن يكون رئيسًا وقال لن أغير البدلة العسكرية.

وأضافت زكريا خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "قلت له إن هناك لحظة تاريخية تفرض نفسها، وأن ذلك لن يكون اختيارًا شخصيًا في ظل الفترة الصعبة التي كنا نعيش فيها".

وتابعت: "الجيش المصري نزل من رحم الأمة فالجيش ابن الأمة، لذلك نحن نستغيث بهذا الجيش، وفي انتخابات 2013 قلت إن الرئيس القادم سيكون مخلصًا ومبدعًا ووطنيًا ويلبس بدلة كاكي" مؤكدة أن الرئيس السيسي جاء في لحظة تاريخية ليقود سفينة الوطن.