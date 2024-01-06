خبير مصرفي يوجه نصائح مهمة للمصريين لاستثمار أموالهم

وجه الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء نصائح للمصريين للحفاظ على مدخراتهم في عام 2024 قائلا : " أذون الخزانة للمواطن العادي فرصة متاحة للاستثمار لكن الحد الأدنى لها يبدا من 25 ألف جنيها ومضاعفتها ومعدلات العائد الخاصة بها تختلف باختلاف استحقاق إذن الخزانة".



وتابع في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " من أهم مزايا الاستثمار في أذون الخزانة هو إمكانية البيع في أي وقت قبل انقضاء مدته دون خسائر مقارنة بالشهادات في حين تتميز الأخيرة هي عدم وجود ضرائب مقارنة بالاستثمار في أذون الخزانة".



وأكمل في رؤيته للاستثمار في الذهب : “ لدينا إشكالية في الاستثمار في الذهب الجرام الذهب يساوي 67 دولار في الوقت الحالي ويختلف الاستثمار في الذهب عن الاستثمار في أذون الخزانة والشهادات كون المستثمر في الذهب يجب أن يكون لديه قابلية لتحمل المخاطر كونه سلعة بها صعود وهبوط .. من يريد الاستثمار في الذهب فهو مخزن قيمة لكن استثمار طويل الاجل خاصة أنه لا يولد عائد دوري مثل الشهادات وأذون الخزانة”.