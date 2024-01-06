مسأل تاريخية|هدى زكريا: نعتمد على الجيش لأنه باللحظة المناسبة يتدخل وينصر المدني

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن البدلة الكاكي ليست لجيش يقف على الحدود في سكناته العسكرية إنما يندمج مع أبناء شعبه.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبدالرحمن الأبنودي، قال "جيش مصر رباها على كيف الجيش يحمي شعبه والشعب يحتمى بجيشه".

كما قال جمال حمدان: "وراء كل بدلة مدنية عند المصري فيه بدلة عسكرية مستعدة لكي تقلب كاكي وورائها بدلة مدنية لينهي مهمته العسكرية ويعود للمدنية".

وأكدت أن الجيش نعتمد عليه، ونعرف أنه في اللحظة المناسبة يتدخل وينصر المدني وهي مسألة تاريخية.