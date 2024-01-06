طارق شكري يوجه نصائح مهمة للمواطنين للاستثمار في العقار.. فيديو

قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ، إن العقار دائما هو مخزن القيمة الحقيقي للحفاظ على المدخرات وفقا لتجارب العقود على مدار 25 سنة وهو الوعاء القادر على امتصاص الصدمات سواء السعرية أو التضخم أو متغيرات تحدث تؤثر على قيمة الجنيه وتؤدي لتراجعه ".



تابع في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " سيظل العقار ولسنوات طويلة هو المخزن الحقيقي للقيمة ولكن هذا لا يمنع حسب طبيعة الادخار أن بعض الناس تحتاج لعائد شهري أن تكون الشهادة ذات عائد 27% مناسبة لها وبالتالي المعيار يتوقف على الشريحة نفسها ".



وذكر أن الميزة في العقار هو الاستثمار ومضان العائد عليه لمدة سبع أو ثمانية سنوات وهي مدة التقسيط قائلا : " اللي استثمر في العقار خلال الـ3 سنين اللي فاتوا كسب 240%. ميزة العقار إن صاحب العقار يحقق استثمار لفترة طويلة، والوحدات المشطبة أصبحت في مقدمة الاستثمار في العقارات.



وعن توقعاته لأسعار عام 2024 والمبيعات : السوق في عام 2023 تجاوز الترليون جنيها كمبيعات وهو رقم حقيقي وفعلي وهناك إقبالا لان المواطنين اقتنعوا أن التجربة الحقيقية على مدار 25 عاما أن العقار هو الاوقع في الحفاظ على قيمة الجنيه "



وتوقع أن تتحرك الأسعار في عام 2024 اضطراريا بنسبة 25%-30% نتيجة التغيرات في المدخلات الإنتاج مثل ارتفاع أسعار طن الحديد مع دخول العام بواقع 3500 جنيها والكهرباء والغاز متوقع يزيد وهي مدخلات تؤثر على مدخلات الصناعة لكنه توقع بالرغم من ارتفاع الأسعار أن يزيد الاقبال على المبيعات، قائلا : " في تقديري الناس كلها هتقبل على شراء العقارات في ظل نجاح التجربة وأتوقع أن تزيد المبيعات بنفس نسبة زيادة الأسعار 25-30% فإذا كنا قد حققنا مبيعات ترليون جنيها خلال عام 2023 أتوقع أن نزيد إلى بنسبة 25-30% خل عام 2024 ".