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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شكري يوجه نصائح مهمة للمواطنين للاستثمار في العقار.. فيديو

طارق شكري
طارق شكري

قال  طارق شكري  رئيس غرفة التطوير العقاري ، إن العقار دائما هو مخزن القيمة الحقيقي للحفاظ على المدخرات وفقا لتجارب العقود على مدار 25 سنة وهو الوعاء القادر على امتصاص الصدمات   سواء السعرية  أو التضخم أو متغيرات تحدث تؤثر على قيمة الجنيه  وتؤدي لتراجعه ".

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تابع  في مداخلة   عبر     برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  : "  سيظل العقار ولسنوات طويلة هو المخزن الحقيقي للقيمة  ولكن هذا لا يمنع   حسب طبيعة  الادخار  أن بعض الناس تحتاج لعائد شهري أن تكون الشهادة ذات عائد 27%  مناسبة لها وبالتالي   المعيار  يتوقف على الشريحة نفسها ".


وذكر أن الميزة في العقار  هو الاستثمار ومضان العائد عليه لمدة سبع أو ثمانية سنوات وهي مدة التقسيط  قائلا : " اللي استثمر في العقار خلال الـ3 سنين اللي فاتوا كسب 240%. ميزة العقار إن صاحب العقار يحقق استثمار لفترة طويلة، والوحدات المشطبة أصبحت في مقدمة الاستثمار في العقارات.


وعن توقعاته لأسعار عام  2024 والمبيعات : السوق في  عام 2023  تجاوز الترليون جنيها  كمبيعات وهو  رقم حقيقي وفعلي  وهناك إقبالا لان المواطنين اقتنعوا أن التجربة الحقيقية على مدار  25 عاما  أن العقار هو الاوقع  في الحفاظ على قيمة الجنيه  "


وتوقع أن تتحرك الأسعار في عام 2024 اضطراريا بنسبة 25%-30%  نتيجة  التغيرات في المدخلات الإنتاج مثل ارتفاع أسعار طن الحديد  مع  دخول العام  بواقع 3500 جنيها والكهرباء والغاز متوقع يزيد وهي مدخلات  تؤثر على مدخلات الصناعة  لكنه توقع بالرغم من ارتفاع الأسعار أن يزيد  الاقبال على المبيعات، قائلا : " في تقديري الناس كلها هتقبل على شراء العقارات  في ظل نجاح التجربة  وأتوقع أن تزيد المبيعات  بنفس نسبة زيادة الأسعار  25-30%  فإذا  كنا قد حققنا مبيعات ترليون جنيها خلال عام 2023  أتوقع أن نزيد  إلى بنسبة 25-30% خل عام 2024 ".

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