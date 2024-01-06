صدمة.. باريس سان جيرمان يكشف حجم إصابة نجمه

كشف نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري لكرة القدم والمتوج بلقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم قبل ثلاثة أيام، عن طبيعة إصابة مدافعه السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وكان شكرينيار تعرض للإصابة في مواجهة تولوز بالسوبر الفرنسي.

وأشار سان جيرمان في بيان اليوم، إلى أن شكرينيار سيخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيسر في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة ويلتقي مستضيفه فريق لانس في الرابع عشر من شهر يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.