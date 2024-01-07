كاتب صحفي: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية نجاح لدولة 30 يونيو

أشاد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بتقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تدل على نجاح دولة 30 يونيو التي قامت على الوحدة الوطنية وأن الجميع إخوات".

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: "العالم أجمع يعرف بأن المسلم والقبطي يعيشان على قدم المساواة في أرض مصر بشكل به عدل، والمواطنة في نهاية الأمر هي التي تحكم وليس شيئا آخر".

وأردف، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: "حفاظ مصر على وحدتها في ظل إقليم متجزأ أصبح محل فخر وسعادة".

