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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس

صدى البلد

زار الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج وكان في استقباله الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس.

كما قام بزيارة  مطرانية أخميم وساقلتة واستقبله الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة وقدم والوفد المرافق خلال الزيارة التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد داعياً الله ان يعيد الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والبركات.

وأعرب عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين مسلمين ومسيحيين، مؤكداً اننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة دائماً معًا، منوهاً بأن تلك المناسبات والأعياد فرصة للتأكيد على متانة وقوة وعمق علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن.

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محافظة سوهاج

وأكد أن مصر تعتبر نموذجا فريدا في وحدة النسيج الوطني والذي مكنها دوما علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور أحمد حسن ابو هاشم الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس وداخلها والتي تتضمن خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك العيادات المتنقلة والطارئة.

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