حياة كريمة .. «الصحة» تعلن إطلاق قافلتين طبيتين للكشف والعلاج مجانًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وذلك يومي 7 و 8 يناير 2024.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الكشف والعلاج مجانًا ضمن القوافل التي سيتم إطلاقها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل التي سيتم إطلاقها ستكون في التخصصات الطبية

- نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظتي أسوان وجنوب سيناء.