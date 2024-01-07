أستاذة علم اجتماع: يجب التعلم من الشعب المصري الديمقراطية الدينية

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها قدمت محاضرة عن الشخصية المصرية وملامحها في الندوة التثقيفية أمام الفريق صدقي صبحي.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تحدثت خلال الندوة كيف أن الشخصية المصرية دخلت لها الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية، وتعاملت بدمقراطية لم تشهدها أي مجتمعات أخرى.

وتابعت، أن من يدرسون كتاب "القراءة الرشيدة" للديمقراطية الأمريكية، عليهم أن يتعلموا من الشعب المصري البسيط الديمقراطية الدينية أعلى أنواع الديمقراطيات لأننا ببساطة سجلناها في مقولة "عيسى نبي وموسى نبي وكل من له نبي يصلي عليه".

وأكدت أن الصفوة دائمًا مشغولة بالظاهر من الثقافات وأحاديث الصفوة ولكن حديث المواطن العادي الذي ورث ملامح الشخصية المصرية بشكل فطري، لأن الأميين الذين قالوا بهذه الشفافية إنهم يحبون كل الأديان.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.