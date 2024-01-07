رئيس الاتحاد المنستيري يحسم الجدل حول انتقال بوبكر تراوري إلى الزمالك

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات رئيس نادي الاتحاد المنتستري حول تفاوض الزمالك لضم اللاعب بوبكر تراوري في يناير عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال: «رئيس نادي الاتحاد المنستيري أمير الحيزم : الزمالك لم يتفاوض رسميا مع الاتحاد المنستيري».

وأعلنت صفحة كأس دبي الرياضي عن فتح باب حجز التذاكر لبطولة "كأس دبي للتحدي" الودية التي من المقرر أن يشارك فيها نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

ونشرت صفحة كأس دبي للتحدي عبر منصة "إكس" صورة وكتب عليها : الزمالك أنجح نادي أفريقي في القرن العشرين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في بطولتين وديتين أثناء معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات يناير 2024.