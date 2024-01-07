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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود تعلن إجلاء موظفيها من مستشفى الأقصى وسط غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، مساء السبت، إجلاء موظفيها وعائلاتهم من منطقة مستشفى الأقصى بوسط قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الإجلاء جاء بعد أيام من قصف مدفعي على وسط القطاع ومنشورات تضمنت أوامر إخلاء أسقطتها القوات الإسرائيلية على الأحياء المحيطة بالمستشفى.

وأكدت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولينا لوبيز، أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المرضى والموظفين الذين ما زالوا يعملون في المستشفى، مشيرة إلى أن المستشفى هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في وسط غزة.

وأوضحت لوبيز أن "الوضع أصبح خطيراً جداً لدرجة أن بعض الموظفين الذين يعيشون في المناطق المجاورة لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب التهديدات المستمرة من الطائرات المسيرة والقناصة".

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